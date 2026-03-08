Catania, pedana e pensiline abusive su area pubblica: scatta il sequestro sul viale Africa

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura Distrettuale della Repubblica , pur in una fase che non ha ancora consentito l’intervento delle difese e ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, ha emesso un Decreto di sequestro preventivo per un manufatto insistente su area demaniale in zona destinata a verde pubblico , lungo viale Africa, in Catania .

Il provvedimento trae origine dagli esiti e dai successivi approfondimenti relativi ad un controllo effettuato presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di proprietà di un 63enne, residente a Catania.

Nel corso del servizio, è stato riscontrato un ampliamento non autorizzato di circa 20 metri quadrati dell’attività commerciale, realizzato mediante la collocazione di una pedana in legno ancorata a elementi in acciaio, con intelaiatura di sostegno dell’intera struttura copertura in lamierato.

All’ampliamento risultavano altresì annesse due pensiline di circa 12 metri ciascuna, sostenute da montanti tubolari in metallo e dotate di copertura con tende da sole telescopiche, per un totale di 74 metri quadrati complessivi.

In considerazione della natura dell’illecito ipotizzato e della localizzazione dell’opera su area demaniale, il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzata a impedire la prosecuzione o l’aggravamento delle conseguenze del reato.

Dopo l’esecuzione del provvedimento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante congiuntamente alla Polizia Locale , il manufatto è stato affidato in custodia al proprietario.