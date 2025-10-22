95047

Catania, pedoni investiti in via Lorenzo Bolano: soccorsi sul posto

Un incidente si è verificato nella serata di oggi 22 ottobre 2025 a Catania, in via Lorenzo Bolano, nella zona della stazione metro Nesima.Secondo le prime informazioni raccolte, due pedoni sarebbero...

22 ottobre 2025 20:33
Un incidente si è verificato nella serata di oggi 22 ottobre 2025 a Catania, in via Lorenzo Bolano, nella zona della stazione metro Nesima.

Secondo le prime informazioni raccolte, due pedoni sarebbero stati investiti mentre si trovavano lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con due ambulanze, per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte. Non si conoscono al momento né la dinamica esatta dell’accaduto né la gravità delle ferite riportate dalle vittime.

A causa dell’incidente, il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

