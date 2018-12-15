CATANIA: PENSANO AD UN RAPINATORE E LO SCOPRONO RICETTATORE DI OGGETTI PREZIOSI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un pregiudicato catanese di 53 anni, poiché ritenuto responsabile di ricettazioneÈ accaduto ieri sera in via Garibaldi dove i mil...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un pregiudicato catanese di 53 anni, poiché ritenuto responsabile di ricettazione

È accaduto ieri sera in via Garibaldi dove i militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio anticrimine, hanno riconosciuto e fermato l’uomo mentre con fare sospetto si aggirava nei pressi di una gioielleria.

Gli operanti, percependo una certa riluttanza al controllo del soggetto, lo hanno perquisito trovandogli addosso un sacchetto con all’interno diversi oggetti in argento di cui non ha saputo giustificarne la provenienza (certamente furtiva) e che, con tutta probabilità, stava cercando di piazzare proprio in quella oreficeria.

Si pubblicano le foto degli oggetti sequestrati, così da poter dare la possibilità alle vittime del furto di comprovarne la titolarità, rivolgendosi all’utenza telefonica 095/326666 del Comando Compagnia Carabinieri di Piazza Dante.