CATANIA: PER ELUDERE I CONTROLLI SI ERA INVENTATO UNA RESIDENZA FITTIZIA, EVASO PRESO IN CASA DELLA FIDANZATA
I Carabinieri di Catania hanno arrestato nella flagranza il 20enne catanese Alfio MASCALI, poiché ritenuto responsabile di evasione.Ai domiciliari per reati contro il patrimonio (furto e rapina) aveva...
I Carabinieri di Catania hanno arrestato nella flagranza il 20enne catanese Alfio MASCALI, poiché ritenuto responsabile di
Ai domiciliari per reati contro il patrimonio (furto e rapina) aveva indicato, all’atto dell’irrogazione della misura detentiva alternativa, una residenza fittizia in via Cagnoni dove abita una famiglia estranea al detenuto.
Questo è quanto accertato dai militari di Ognina che, dopo avere eseguito diversi controlli, lo hanno rintracciato ed ammanettato mentre si trovava nell’androne del palazzo di via Macaluso dove vive la fidanzata-convivente.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari nell’abitazione di un parente.