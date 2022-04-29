CATANIA, PERCEPIVANO INDEBITAMENTE IL REDDITO DI CITTADINANZA: 389 PERSONE DENUNCIATE TRA LORO ANCHE PREGIUDICATI PER MAFIA

I Carabinieri del comando provinciale di Catania, con la collaborazione dell'Inps, hanno denunciato 389 persone percettori del Reddito di cittadinanza, in gran parte residenti nel popoloso rione di Li...

I Carabinieri del comando provinciale di Catania, con la collaborazione dell'Inps, hanno denunciato 389 persone percettori del Reddito di cittadinanza, in gran parte residenti nel popoloso rione di Librino.

Tra loro anche 191 con precedenti penali, alcune anche per reati di mafia.

Gli indagati sono accusati di aver ottenuto indebitamente dal 2020 il sussidio con dichiarazioni false e omissive. Tra le irregolarità maggiormente riscontrate dai militari dell'Arma l'avere dichiarato falsamente di essere l'unico componente del nucleo familiare, in modo da potere percepire il reddito nonostante la convivenza con un familiare lavoratore oppure consentire ad altri componenti della famiglia di avanzare richiesta all'Inps per lo stesso sussidio statale.

Tra i destinatari del reddito sono state identificate anche persone che avevano indicato residenze "fittizie" (numerosi cittadini stranieri avevano indicato la stessa abitazione senza averci mai soggiornato) oppure indirizzi corrispondenti ad esercizi commerciali, cavalcavia e aree di campagna.

L'importo complessivo riscosso indebitamente è di circa 3 milioni di euro.

I denunciati sono stati segnalati all'Inps per l'immediata revoca del beneficio, con efficacia retroattiva, e l'avvio delle necessarie procedure di restituzione di quanto illecitamente percepito.