CATANIA: Percettori di reddito di cittadinanza rubavano energia elettrica, arrestati

I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza due donne e due uomini di Catania, di età compresa tra 41 e 71 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di energia elettrica, eseguito nel popolare quartiere “San Cristoforo”, i militari, coadiuvati da personale dell’Enel, hanno eseguito diversi controlli tra piazza Campo Trincerato, via Cordai e via Maricchiolo, accertando come i quattro cittadini catanesi avevano allacciato i propri contatori privati alla rete elettrica pubblica.

Per tre di loro, una delle due donne e gli uomini è scattata una ulteriore segnalazione in quanto gli stessi sono risultati percettori del reddito di cittadinanza.