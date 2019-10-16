CATANIA: PERDITA DI METANO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
Nella prima serata di oggi, un fortissimo odore di gas allarmava i residenti di Via Saglietti, in zona Barriera, che immediatamente allertavano le Autorità.E’ stato necessario l’intervento di due squa...
Nella prima serata di oggi, un fortissimo odore di gas allarmava i residenti di Via Saglietti, in zona Barriera, che immediatamente allertavano le Autorità.
E’ stato necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, Centrale Catania e dist. Nord
per far fronte all’emergenza per perdita di metano su strada di una fuoriuscita colonnina su marciapiede.
Immediatamente la zona è stata messa in sicurezza con nastro segnaletico.
Solo in serata, poco dopo le ore 22 veniva ristabilita la calma, ed i residenti tiravano un sospiro di sollievo con la messa in sicurezza dell'area ed effettuati gli interventi necessari.
Sul posto azienda gas Asec che con un altra ditta scavatore hanno ripristinato il guasto.