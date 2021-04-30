CATANIA, MOGLIE PICCHIA IL MARITO DAVANTI AL FIGLIO E LO MANDA ALL'OSPEDALE
Nella scorsa notte, personale delle Volanti ha arrestato una donna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno del marito.
Gli agenti sono intervenuti in via Naselli, dove un vicino di casa della coppia ha segnalato una lite in famiglia.
Una volta intervenuti, gli agenti hanno accertato che la donna aveva aggredito il proprio marito, in presenza del figlio minore, e che questo episodio non risultava essere isolato.
L’uomo è stato refertato con una prognosi di giorni 14, e dopo aver sporto denuncia, ha lasciato l’abitazione familiare con il figlio minore.
Dei fatti è stato informato il Pm di turno che ha convalidato l’arresto della donna disponendone la contestuale immediata liberazione.