CATANIA, MOGLIE PICCHIA IL MARITO DAVANTI AL FIGLIO E LO MANDA ALL'OSPEDALE

Nella scorsa notte, personale delle Volanti ha arrestato una donna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno del marito.Gli agenti sono intervenuti in via Naselli, dove un vi...

A cura di Redazione 30 aprile 2021 12:50

