CATANIA: Picchia la moglie davanti al figlio, in manette 35enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 35 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania.

La misura restrittiva era stata proposta all’A.G. dagli uomini dell’Arma che alcuni giorni fa, su richiesta della vittima, erano intervenuti in quella abitazione appurando come l’uomo poco prima avesse picchiato la consorte dinanzi il figlioletto di appena due anni.

Considerato che l’episodio, secondo la successiva denuncia della donna, non era stato un caso isolato ma uno dei tanti atti vessatori ripetuti nel tempo, il magistrato ne ha prima ordinato l’allontanamento dalla casa coniugale per poi disporne l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari.