CATANIA, PICCHIA LA MOGLIE, LA CACCIA DI CASA E SI BARRICA DENTRO CON IL FIGLIOLETTO: ARRESTATO

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un mauriziano di 40 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Intorno alle 22:30, è giunta su linea 113 una segnalazione da parte di un utente che chiamava dalla via Pietro dell’Ova, segnalando che sentiva urla di una donna provenire dalla casa attigua e oggetti in frantumo.

Una Volante prontamente intervenuta sul luogo, ha riscontrando la presenza di una donna di nazionalità mauriziana, scalza, fuori dalla porta di casa, la quale piangeva disperatamente con il corpo visibilmente pieno di lividi e sanguinante.

La stessa riferiva di aver avuto l’ennesima lite familiare con il proprio compagno, un connazionale, che dopo averla picchiata selvaggiamente con calci e pugni, minacciata con un bastone, morso le dita della mano e distrutto tutto ciò che gli capitava a tiro, dopo averla buttata fuori per strada si era barricato in casa col proprio figlioletto.

Fatta immediatamente irruzione nell’immobile, gli operatori trovavano uno scenario terrificante, suppellettili rotti e sparsi per tutto il cortile pertinente all’abitazione, cocci di bottiglia, mobili danneggiati riversi in terra.

Si appurava che l’uomo era solito fare uso di alcol e quella era l’ennesima reazione violenta nei confronti della povera donna, degenerata come al solito proprio per l’assunzione dell’alcol.

La donna fatta refertare riportava una prognosi di 3 giorni, inoltre l’uomo, che peraltro si accertava essere irregolare sul territorio veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizioni del Pm di turno, condotto al carcere di Piazza Lanza.