CATANIA: PICCHIANO UN'ANZIANA PER RAPINARLA, 5 ARRESTI - IN MANETTE 3 NIPOTI DELLA DONNA

In data 5 aprile 2018, su delega di questa Procura Distrettuale, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa in data 3.4.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di:

RUSSO Giuseppe, nato a Catania il 28.1.1977

SAPUPPO Grazia, nata a Catania il 17.1.1967

NAPOLI Giuseppe, nato a Catania il 25.6.1969

LIZZIO Giuseppe Carmelo, nato a Catania il 14.1.1972

LIZZIO Salvatore, nato a Catania il 27.7.1964

LIZZIO Filippo, nato a Catania il 15.3.1962

ritenuti responsabili, in concorso tra loro e con INGRASSIA Giuseppa, dei delitti di rapina e sequestro di persona, con le aggravanti di avere agito con crudeltà verso le persone, di avere commesso il fatto nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne e di aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa.

La misura cautelare in parola accoglie gli esiti di indagini, sia di tipo tecnico che di tipo tradizionale, coordinate da questa Procura e condotte dalla locale Squadra Mobile – Sezione Reati contro il Patrimonio “Squadra Antirapine”; indagini che hanno permesso di acquisire elementi di responsabilità nei confronti dei destinatari in ordine ad una violenta rapina commessa la sera del 7 agosto 2017 in danno di un’anziana signora (classe 1936), aggredita mentre si trovava da sola all’interno della propria abitazione, sita nel quartiere di Picanello.

In particolare, la sera del 7 agosto 2017, due individui, un uomo ed una donna, dopo essersi fatti aprire la porta d’ingresso dell’abitazione, fingendosi fattorini che dovevano consegnare un pacco, avevano aggredito l’anziana signora, spingendola a terra e colpendola ripetutamente con calci e pugni nonché legandola con del nastro da imballaggio e imbavagliandola con uno straccio per impedirle di urlare e invocare aiuto. Dopo averla immobilizzata, i due individui si impossessavano di un bracciale in oro del valore di circa 350,00 euro sfilandolo dal polso della vittima per poi allontanarsi repentinamente dall’abitazione.

In un primo momento, le indagini consentivano di acquisire elementi di responsabilità nei confronti di uno solo dei due rapinatori, ovvero la donna, compiutamente identificata in INGRASSIA Giuseppa (cl.1967); quest’ultima, dunque, in data 17 luglio 2018, veniva arrestata da personale della Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo stesso giorno dal G.I.P. del Tribunale di Catania.

Il prosieguo delle indagini, tuttavia, non soltanto consentiva di individuare l’altro soggetto (NAPOLI Giuseppe) che, unitamente alla INGRASSIA, aveva posto in essere gli efferati delitti, ma anche di accertare la responsabilità degli ulteriori soggetti (SAPUPPO Grazia e dei tre fratelli LIZZIO Filippo, Salvatore e Giuseppe Carmelo) che, con ruoli diversi, avevano concorso nella rapina.

Peraltro, dagli accertamenti effettuati, si apprendeva come i tre fratelli LIZZIO fossero i nipoti della vittima e come questi, convinti che l’anziana zia detenesse in casa ingenti somme di denaro, oltre a numerosi monili, avessero fatto da basisti e pianificato la rapina con SAPUPPO Grazia, la quale aveva reclutato, per l’esecuzione materiale del delitto, NAPOLI Giuseppe e INGRASSIA Giuseppa.

Espletate le formalità di rito, NAPOLI Giuseppe e SAPUPPO Grazia sono stati associati presso la casa circondariale di Catania – Piazza Lanza, mentre i tre fratelli LIZZIO sono stati collocati agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

