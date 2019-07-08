CATANIA: PIZZICATO OPERATORE ECOLOGICO CON EROINA AL SEGUITO

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha posto in stato arresto MANNINO Antonio (cl.1964), con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanz...

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha posto in stato arresto MANNINO Antonio (cl.1964), con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Nel corso di un mirato servizio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio nel rione San Cristoforo, il predetto, operatore ecologico, di un’azienda municipalizzata attiva nel settore della raccolta dei rifiuti, è stato notato dagli investigatori della Squadra Mobile dirigersi a piedi verso un automezzo della richiamata ditta. MANNINO Antonio, noto al personale operante, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, ad esito della quale, occultati in un borsello sono stati rinvenuti e sequestrati n. 10 involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di gr. 3,30.

spletate le formalità di rito, MANNINO Antonio è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.