CATANIA: Pogliese si è insediato nella carica di sindaco, primo atto omaggio a Sant’Agata
"Porterò nel Palazzo Municipale entusiasmo, passione e impegno con la voglia di libertà e volare alto del Gabbiano di Jonathan Livingston che ha accompagnato il mio percorso. Sarò il sindaco di tutti, non soltanto di chi mi ha votato".
Così Salvo Pogliese durante la cerimonia del suo insediamento da primo cittadino di Catania, annunciando che la prossima settimana si recherà a Bruxelles per dimettersi dall'incarico di eurodeputato di Forza Italia. "affronterò le emergenze della città - spiega - stando in mezzo alla gente, nelle periferie e in tutte le realtà di Catania.
Incontrerò tutti perché non sono un tuttologo: bisogna confrontarsi e sapere ascoltare i suggerimenti.
Archiviamo questa campagna elettorale. Da oggi inizia una pagina nuova che voglio scrivere insieme a tutti voi".
Dopo l'insediamento il sindaco Pogliese si è recato nella Cattedrale per un omaggio a Sant'Agata, Patrona di Catania.