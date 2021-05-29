CATANIA, POLIZIA ARRESTA CORRIERE CON 8 CHILI DI COCAINA IN AUTO
La Polizia di Stato ha arrestato il calabrese: L. B.classe. 1957 in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente.Personale della Squadra Mobile - Sezione “...
La Polizia di Stato ha arrestato il calabrese: L. B.classe. 1957 in quanto ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente.
Personale della Squadra Mobile - Sezione “Antidroga” ha appreso che nella mattinata del 28 maggio u.s. sarebbe giunto in questo centro un corriere proveniente dalla Calabria a bordo di un’autovettura Fiat Punto di colore bianco con un ingente carico di cocaina destinato al “mercato” catanese.
Alla luce di ciò, è stato quindi predisposto, sin dalle prime ore del mattino, un mirato servizio effettuato presso il casello autostradale di San Gregorio dell’autostrada A18 Messina – Catania.
Dopo alcune ore di paziente attesa, alle ore 11:00 il personale preposto all’osservazione ha proceduto al controllo di un’autovettura Fiat Punto di colore bianco condotta da L.B.
Al fine di procedere ad un controllo più accurato, L.B. è stato accompagnato presso gli uffici della Squadra Mobile di Catania.
Ad esito di perquisizione, a bordo del suddetto veicolo sono stati rinvenuti, occultati sotto uno strato di legno compensato posto a copertura di un doppio fondo, 8 involucri cd. “panetti” contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di kg 8 di cocaina.
La droga, del valore di oltre € 360.000, immessa sul mercato avrebbe fruttato una cifra pari a € 1.000.000 circa. Espletate le formalità di rito, L.B. è stato associato alla Casa Circondariale di Termini Imerese a disposizione dell’A.G.