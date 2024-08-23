CATANIA, POLIZIA STRADALE IN AZIONE: SETTE PATENTI SOSPESE PER VIOLAZIONE DELLA CORSIA DI EMERGENZA NEL WEEKEND

La settimana di ferragosto appena conclusasi ha visto impegnato il personale della Sezione Polizia Stradale in servizi di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione strada...

La settimana di ferragosto appena conclusasi ha visto impegnato il personale della Sezione Polizia Stradale in servizi di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

La scarsa propensione all’uso della cintura di sicurezza e la circolazione sulla corsia per la sosta di emergenza, hanno caratterizzato principalmente le violazioni accertate, seguite dalla mancanza del casco protettivo e dall’elevata velocità.

Nel solo fine settimana “sette” sono state le patenti di guida ritirate ai c.d. “furbetti della corsia di emergenza” che, in presenza di traffico intenso, incuranti dell’importanza di lasciare libera la predetta corsia, sfrecciano in barba a quanti rispettosi e consapevoli, aspettano pazientemente incolonnati.

E’ questa una violazione che può pesare molto sugli automobilisti essendo prevista una sanzione che va da 430 a 1731 euro, con sospensione della patente di guida fino a 2mesi, e decurtazione di ben 10 punti dalla patente.

Nel ricordare che sempre alta è l’attenzione e la sensibilità che il personale della Sezione Polizia Stradale di Catania rivolge quotidianamente all’importante tematica della sicurezza stradale si invitano gli utenti della strada al rispetto delle regole per la salvaguardia della propria e altrui incolumità.