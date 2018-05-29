CATANIA: Poliziotto contro Mattarella su Facebook, la Polizia postale ha acquisito il video

Un video che sta facendo il giro del web rapidamente, quello che vede protagonista un poliziotto in divisa sul suo profilo facebook, mentre dichiara tutto il suo rammarico per la bocciatura del govern...

Un video che sta facendo il giro del web rapidamente, quello che vede protagonista un poliziotto in divisa sul suo profilo facebook, mentre dichiara tutto il suo rammarico per la bocciatura del governo giallo-verde sulla nomina di Paolo Savona al dicastero dell’Economia.

La decisione di Mattarella di non varare il governo Conte targato Lega-M5S ha spaccato un po’ in due l’Italia tra favorevoli e contrari.

Il video ha immediatamente scatenato delle polemiche e messo in una posizione difficile l’agente catanese, in servizio al commissariato Centrale etneo. Il video è stato poi rimosso dalla sua pagina anche se già condiviso diverse volte.

La questura di Catania ha dato incarico alla polizia postale di acquisire il video per capire se nelle parole del poliziotto ci sono eventuali risvolti penali e disciplinari.