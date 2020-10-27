CATANIA: POSITIVO AL COVID ERA IN FILA ALLE POSTE. DENUNCIATO

Nella mattinata di ieri personale delle Volanti impegnato nell’attività di controllo del territorio con pattuglie moto montate è intervenuto all’ufficio postale di via Plebiscito dove era stato segnal...

Nella mattinata di ieri personale delle Volanti impegnato nell’attività di controllo del territorio con pattuglie moto montate è intervenuto all’ufficio postale di via Plebiscito dove era stato segnalato un assembramento di utenti sulla sede stradale. Nel corso del controllo delle persone, che comunque erano distanziate e provviste di mascherina, si provvedeva a identificare un uomo (classe1989) in disparte rispetto agli altri, il quale dal controllo ai terminali della sala operativa risultava inserito nelle liste dei pazienti positivi al covid-19 e quindi in quarantena. L’uomo asseriva di aver ricevuto lo scorso venerdì la telefonata da parte di un incaricato dell’Usca dell’Asp Catania che gli avrebbe comunicato la negatività al tampone e per tale motivo era uscito di casa. Tuttavia, non esibiva alcuna documentazione sanitaria attestante la sua negatività. Anche gli accertamenti compiuti dalla sala operativa dell’Asp confermavano ancora il suo stato di persona sottoposta alla quarantena. Per tale motivo è stato scortato a bordo del suo mezzo fino alla sua abitazione e denunciato in stato di libertà per violazione delle leggi sanitarie.