CATANIA, POSITIVO UN COLLABORATORE DEL RISTORANTE DI SAN GIOVANNI LI CUTI. “RESTEREMO CHIUSI PER TUTELA DEI NOSTRI CLIENTI "

Un collaboratore di un ristorante di San Giovanni Li Cuti risulta positivo al Covid-19, il locale a tutela dei suoi cliente decide di chiudere.

Si tratta del locale “Cutilisci”

A dare la notizia, gli stessi gestori che riferiscono:

Comunicazione ai nostri clienti:

A tutela della sicurezza dei nostri clienti e dei nostri lavoratori, resteremo chiusi nei prossimi giorni. Uno dei nostri collaboratori è risultato positivo al tampone Covid-19.

È una decisione difficile per tutti, ma convinti di mettere la salute al primo posto, riapriremo quando potremo farlo in assoluta sicurezza .

In accordo con l’Asp abbiamo attuato subito le procedure di prevenzione e sicurezza: sanificazione degli spazi e tampone per tutto lo staff e per tutte le persone vicine allo stesso.

Sicuri della vostra comprensione, vicinanza e supporto, vi aspetteremo alla riapertura per godere insieme del cibo, del mare e della bella gente.

https://www.facebook.com/244098528956496/posts/3513920181974298/