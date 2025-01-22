CATANIA. POSTA UNA FOTO SUI SOCIAL CON UNA PISTOLA NEI PANTALONI: 19ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA CON MARIJUANA E MUNIZIONI

La Polizia di Stato ha arrestato un diciannovenne catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizionamento, ferma restando la presunzione di innocenza...

La Polizia di Stato ha arrestato un diciannovenne catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizionamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno effettuato un controllo in un’abitazione di via della Fragola dopo aver individuato il giovane che sui social network aveva pubblicato una foto mettendo in mostra un’arma da fuoco.

I poliziotti hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dove il giovane, con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, vive con i genitori e, all’interno del garage, hanno trovato circa 70 grammi di marijuana ripartita in 42 bustine, pronte per essere vendute, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.

All’interno dell’abitazione, inoltre, è stato trovato un impianto di videosorveglianza che consentiva al giovane di osservare tramite un monitor tutte le vie adiacenti alla casa, rafforzando così l’ipotesi che svolgesse attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato anche 40 munizioni calibro 9x21 detenute illegalmente, senza tuttavia rinvenire la pistola esibita nella foto pubblicata sui social.

Pertanto, il 19enne è stato arrestato mentre, la droga e le munizioni rinvenute sono state sequestrate per la successiva distruzione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.