CATANIA: PREGIUDICATO TENTA DI FAR PASSARE COCAINA PER BICARBONATO, I POLIZIOTTI NON CI CASCANO E LO DENUNCIANO

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari nel quartiere di Picanello, con particolare attenzione alle fenomenologie criminali dei furti d’auto e...

26 gennaio 2019 13:57
Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari nel quartiere di Picanello, con particolare attenzione alle fenomenologie criminali dei furti d’auto e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante uno di questi controlli, che ha consentito di rinvenire diverse autovetture rubate e di indagare quattro persone per ricettazione, uno degli indagati ha consegnato un involucro contenente una polvere bianca del peso di circa 5 grammi, precisando che trattavasi di bicarbonato col quale avrebbe inteso fare uno scherzo a un amico, spacciandola per stupefacente.

Lo scherzo, evidentemente, era diretto ai poliziotti i quali, però, non ci sono cascati e hanno sequestrato la sostanza per sottoporla ad accertamenti clinici: ciò ha indotto il pregiudicato M.M., che la deteneva, ad ammettere che di trattava di cocaina tagliata con mannitolo. Per questo motivo, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In un garage del quartiere Canalicchio, infine, sono state rinvenute 1058 munizioni di vario calibro non riconducibili al proprietario dell’immobile che sono state sequestrate a carico d’ignoti.

