CATANIA: PREGIUDICATO TENTA DI FAR PASSARE COCAINA PER BICARBONATO, I POLIZIOTTI NON CI CASCANO E LO DENUNCIANO

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari nel quartiere di Picanello, con particolare attenzione alle fenomenologie criminali dei furti d’auto e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante uno di questi controlli, che ha consentito di rinvenire diverse autovetture rubate e di indagare quattro persone per ricettazione, uno degli indagati ha consegnato un involucro contenente una polvere bianca del peso di circa 5 grammi, precisando che trattavasi di bicarbonato col quale avrebbe inteso fare uno scherzo a un amico, spacciandola per stupefacente.

Lo scherzo, evidentemente, era diretto ai poliziotti i quali, però, non ci sono cascati e hanno sequestrato la sostanza per sottoporla ad accertamenti clinici: ciò ha indotto il pregiudicato M.M., che la deteneva, ad ammettere che di trattava di cocaina tagliata con mannitolo. Per questo motivo, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In un garage del quartiere Canalicchio, infine, sono state rinvenute 1058 munizioni di vario calibro non riconducibili al proprietario dell’immobile che sono state sequestrate a carico d’ignoti.