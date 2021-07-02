CATANIA. PRESE MENTRE RUBANO IN UN BAZAR DI VIA ACQUICELLA PORTO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza una 21enne e denunciato una 14enne, entrambe di origini romene, poiché ritenute responsabili di tentato fur...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza una 21enne e denunciato una 14enne, entrambe di origini romene, poiché ritenute responsabili di tentato furto aggravato in concorso.
Grazie ad una segnalazione pervenuta al 112 NUE, l’equipaggio della gazzella è intervenuto al civico 9 di via Acquicella Porto, sede dell’esercizio commerciale denominato “Grande Cina”, riuscendo a fermare in tempo le due ragazze mentre tentavano di allontanarsi dal negozio con della merce appena rubata.
Nella circostanza, i militari hanno potuto accertare come le predette, poco prima, avevano razziato dagli espositori numerosi capi di vestiario privandoli dei dispositivi antitaccheggio.
La merce è stata restituita al proprietario dell’esercizio commerciale, mentre l’arrestata, assolte le formalità di rito, è stata relegata agli arresti domiciliari.