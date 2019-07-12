CATANIA: PRESI MENTRE SPACCIANO “COCA” E “ERBA”

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza i catanesi Giovanni CITRARO di anni 27 e Federico NICOTRA di anni 32, poiché ritenuti responsabili del concorso in...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza i catanesi Giovanni CITRARO di anni 27 e Federico NICOTRA di anni 32, poiché ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sono stati i militari del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio antidroga nel popoloso quartiere di Librino, a sorprenderli mentre piazzavano la droga ad alcuni assuntori dinanzi il civico 7 di viale Grimaldi.

Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 3 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, già suddivise in dosi, sostanze poste sotto sequestro.