CATANIA: PRESO MENTRE SCAPPA CON LE VALIGIE RUBATE DA “CARPISA”

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Massimo CARUSO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.La pattuglia, impegnata nel cont...

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Massimo CARUSO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

La pattuglia, impegnata nel controllo del territorio, transitando per via Etnea ha notato il giovane aggirarsi con fare sospetto dinanzi il punto vendita della “Carpisa” per poi d’improvviso accedervi.

I militari scesi dall’auto di servizio si sono avvicinati al negozio giusto in tempo per inseguire e bloccare il ladro in fuga con un trolley e una borsa razziate in tutta fretta dagli espositori dell’esercizio commerciale.

La refurtiva, del valore di circa 120 euro, è stata restituita alla responsabile del punto vendita, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.