CATANIA. PRETENDEVA SOLDI DAI PASSANTI E LI MINACCIAVA CON UNA BOTTIGLIA: ARRESTATO UN EXTRACOMUNITARIO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato il 22enne nigeriano Prince Samuel ONIOVOSA, responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.
L’extracomunitario, tra l’altro già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, era stato segnalato in questa via D’amico dinanzi la stazione dei pullman mentre, brandendo una bottiglia nelle mani, minacciava alcuni passanti per farsi consegnare somme di denaro.
L’immediato intervento dei militari consentiva loro di acquisire una dettagliata descrizione del soggetto, che subito dopo veniva rintracciato lungo il viale Libertà. L’uomo, compreso però che i carabinieri volevano fermarlo, cercava di divincolarsi senza riuscirvi per guadagnarsi la fuga.
L’arrestato, che in caserma ha poi giustificato i tentativi di rapina con il diniego dei passanti a dazioni di denaro, è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.