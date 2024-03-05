CATANIA, PRINCIPIO DI INCENDIO A BORDO DI UNA NAVE ORMEGGIATA AL PORTO. INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco intervengono per un principio d'incendio sviluppatosi a bordo di una nave ormeggiata al Porto di Catania5 marzo 2024I Vigili del Fuoco del Comando di Catania sono intervenuti, quest...

I Vigili del Fuoco intervengono per un principio d'incendio sviluppatosi a bordo di una nave ormeggiata al Porto di Catania

5 marzo 2024

I Vigili del Fuoco del Comando di Catania sono intervenuti, questa mattina, per un principio di incendio sviluppatosi all'interno di un locale batterie a bordo della nave cargo "Eco Mediterranea", ormeggiata al molo 32 del Porto di Catania.

Dopo la richiesta di soccorso ricevuta dalla Capitaneria di Porto, sono inizialmente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento Portuale e sono state inviate due ulteriori squadre dal Distaccamento Sud e dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.

Il locale interessato dall'incendio è stato messo in sicurezza ed una squadra é rimasta a presidio della nave fino al completo riportino delle ordinarie condizioni di esercizio degli impianti interessati.

Non abbiamo notizia di persone ferite o intossicate dal fumo.

Sono in corso di accertamento le cause.