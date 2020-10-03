CATANIA: PROCESSO A SALVINI LA DIRETTA DAL TRIBUNALE

Un Tribunale blindato accoglie stamattina Matteo Salvini a processo per il caso Gregoretti. Divieti ovunque e massiccia presenza di giornalisti e televisioni, per un caso di alta visibilità mediatica....

Un Tribunale blindato accoglie stamattina Matteo Salvini a processo per il caso Gregoretti. Divieti ovunque e massiccia presenza di giornalisti e televisioni, per un caso di alta visibilità mediatica. Tra i visitatori che hanno portato la loro solidarietà a Salvini anche il senatore La Russa. Al momento l'udienza a porte chiuse è in corso e siamo in attesa di notizie.

Centinaia di sostenitori di Salvini sono riuniti al porto, in un'area apposita, per manifestare la solidarietà al leader della Lega

Il pubblico Ministero ha chiesto il non luogo a procedere, mentre associazioni a tutela dei minori e le parti civili hanno chiesto il rinvio a giudizio

Camera di Consiglio finita, processo rinviato al 20 novembre, e poi seguito il 4 dicembre presso l'aula bunker di Bicocca, con supplemento di indagini e la richiesta di sentire Conte e Toninelli.