95047

CATANIA, PRODOTTI ITTICI CONTAMINATI IN OSPEDALE

Il NAS di Catania, a conclusione di una paziente attività di indagine, ha deferito il legale rappresentante di una ditta che si era aggiudicata il servizio di refezione di un ospedale siciliano.I mili...

A cura di Redazione Redazione
03 marzo 2020 14:52
CATANIA, PRODOTTI ITTICI CONTAMINATI IN OSPEDALE -
News
Dintorni
Condividi

Il NAS di Catania, a conclusione di una paziente attività di indagine, ha deferito il legale rappresentante di una ditta che si era aggiudicata il servizio di refezione di un ospedale siciliano.

I militari, infatti, hanno accertato che la società aveva somministrato dei prodotti ittici che, da analisi di laboratorio, risultavano contaminati da microparassiti i quali, sebbene non fossero patogeni per l’uomo, testimoniavano indirettamente delle gravi omissione nell’adempimento degli obblighi previsti dal contratto, come si legge sul portale del ministero della Salute.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047