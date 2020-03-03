CATANIA, PRODOTTI ITTICI CONTAMINATI IN OSPEDALE

Il NAS di Catania, a conclusione di una paziente attività di indagine, ha deferito il legale rappresentante di una ditta che si era aggiudicata il servizio di refezione di un ospedale siciliano.I mili...

I militari, infatti, hanno accertato che la società aveva somministrato dei prodotti ittici che, da analisi di laboratorio, risultavano contaminati da microparassiti i quali, sebbene non fossero patogeni per l’uomo, testimoniavano indirettamente delle gravi omissione nell’adempimento degli obblighi previsti dal contratto, come si legge sul portale del ministero della Salute.