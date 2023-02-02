CATANIA. PROGRAMMA FESTA SANT'AGATA 2023

Giovedì 2 febbraio, la Festa della Presentazione del Signore e Giornata Mondiale degli Istituti di Vita Consacrata, le candele saranno benedette alle ore 7,30 e alle 10,00. Nel pomeriggio alle 17,30,...

Giovedì 2 febbraio, la Festa della Presentazione del Signore e Giornata Mondiale degli Istituti di Vita Consacrata, le candele saranno benedette alle ore 7,30 e alle 10,00. Nel pomeriggio alle 17,30, nella Basilica Collegiata, S. E. Mons. Arcivescovo presiederà il rito della benedizione delle candele a cui farà seguito la processione fino alla Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa.

Venerdì 3 febbraio alle 07,30 e alle 10,00 ci saranno le Sante Messe nella Cappella di Sant’Agata, mentre alle 12,00 inizierà la Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace alla Cattedrale. Con la partecitazione delle maggiori cariche della città (i Capitoli delle Basiliche Cattedrale e Collegiata, il Clero, gli alunni del Seminario interdiocesano di Catania e Nicosia, la scuola per il diaconato permanente “Sant’Euplio”, il Prefetto, il Commissario straordinario del Comune di Catania, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri, il Magnifico Rettore, gli Ordini Equestri Pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le Autorità militari nonché i Gonfaloni della Città, della Città metropolitana e dell’Ateneo seguiti dalle storiche berline del Senato e dai Cerei) saranno condivise delle riflessioni e il “TE DEUM” eseguito dalla Cappella Musicale del Duomo, diretta dal M° Mons. Giuseppe Maieli, all’organo il M° Piero Figura.

Sabato 4 febbraio inizieranno le confessioni prima dell’alba. Alle 04,30 inizierà la recita del Rosario. Alle 05,15 inizierà l’esposizione delle Reliquie della Santa, alle 06,00 verrà celebrata la “Messa dell’Aurora” da S. E. Mons. Arcivescovoal termine della quale benedirà le Corone del Rosario. Le Sante Messe si svolgeranno alle ore 8,00, alle 9,00, alle 10,00 e alle 11,00. Alle ore 07,00 in Piazza Duomo Mons. Barbaro Scionti (Parroco della Cattedrale) scandirà l’inizio della processione delle Reliquie di Sant’Agata, a cominciare da Porta Uzeda.

Martedì 5 febbraio alle ore 08,00 la Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia. Alle 10,00 le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università da Palazzo degli Elefanti saranno all’interno della Cattedrale. Subito dopo Mons. Arcivescovo, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario decreteranno lo spostamento della funzione dal Palazzo Arcivescovile alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale. Alle 13,00, 14,00, 15,00 si susseguiranno le Sante Messe. Alle 16,00 S. E. R. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana celebrerà la messa. Alle 17,00 si procederà con la Processione delle Sacre Reliquie lungo via Etnea, passando per via Caronda e Piazza Cavour, di nuovo via Etnea, via Sangiuliano e via Crociferi. Alla fine del corteo si rientra in Cattedrale per i ringraziamenti.

Dal 6 all’11 febbraio in Duomo Sante Messe all’Altare di Sant’ Agata alle ore 07,30; 10,00; 18,00. La S. Messa vespertina sarà animata da alcune parrocchie dell’Arcidiocesi.

Domenica 12 febbraio – Chiusura delle Celebrazioni

Ore 07,30; 09,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,30; 16,00; 19,00: Sante Messe Ore 08,00: Esposizione delle Sacre Reliquie.

Dalle ore 09,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 i fedeli potranno accostarsi per la venerazione delle sacre reliquie presso la cappella di Sant’ Agata. Ore 10,00: Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo emerito di Catania

Ore 14,30: Santa Messa per gli ammalati ed i disabili.

Ore 19,00: Santa Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo. Al termine processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle autorità cittadine.