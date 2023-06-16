CATANIA. PRONTI ALL’AZIONE CON PASSAMONTAGNA E CAPPELLINI, DENUNCIATI 5 PERSONE

Nel corso della notte, personale delle Volanti veniva inviato presso una stazione di servizio ubicata sull’asse dei servizi, ove veniva segnalata la presenza di un’auto con a bordo cinque individui in...

Nel corso della notte, personale delle Volanti veniva inviato presso una stazione di servizio ubicata sull’asse dei servizi, ove veniva segnalata la presenza di un’auto con a bordo cinque individui in atteggiamento sospetto.

Sul posto venivano fatte confluire più vetture, ma gli Agenti non notavano la presenza dell’autovettura precedentemente segnalata, che probabilmente si era già allontanata.

Gli operatori, pertanto, effettuavano una perlustrazione della zona, giungendo nei pressi del centro commerciale “Porte di Catania”, dove veniva rintracciata la vettura segnalata; quindi, decidevano di procedere al controllo della stessa, con a bordo cinque soggetti che venivano accompagnati in Questura per poter procedere alla loro identificazione.

I cinque individui risultavano essere tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio, ed essendo stati trovati in possesso – senza alcun giustificato motivo – di arnesi atti allo scasso venivano denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso..

Agli stessi venivano sequestrati, inoltre, una torcia, un cacciavite a taglio di grosse dimensioni, cinque passamontagna e cinque cappellini, tutto materiale che avrebbe potuto essere utilizzato verosimilmente per la commissione di reati contro il patrimonio.