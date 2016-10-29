CATANIA - Proseguono i controlli della Polizia

Nell'ambito dei servizi disposti dal Questore di Catania Marcello Cardona, volti al rispetto delle normative vigenti, personale della Squadra Amministrativa del Commissariato “Centrale” ha effettuato...

Nell'ambito dei servizi disposti dal Questore di Catania Marcello Cardona, volti al rispetto delle normative vigenti, personale della Squadra Amministrativa del Commissariato “Centrale” ha effettuato ispezioni in via Vittorio Emanuele presso un B&B.

Nel corso del controllo, si aveva modo di accertare che il B&B in argomento, al momento senza ospiti alloggiati, era regolarmente munito di Autorizzazione Comunale.

Il controllo veniva tuttavia esteso ai piani 1 e 3 dello stesso stabile, di proprietà degli stessi titolari del predetto B&B, ove si aveva modo di accertare che gli appartamenti erano stati affittati tramite il sito web “Subito.it” dietro versamento della somma di Euro 180,00 per ciascuna camera a 4 studentesse originarie di altre province siciliane e calabresi.

Per tale motivo venivano denunciati in stato di libertà, per aver omesso di comunicare all’autorità di P.S. (art. 109 TULPS) i dati personali degli alloggiati e, sanzionati per aver concesso in uso dietro corrispettivo, camere ammobiliate senza essere muniti della prescritta autorizzazione, fattispecie che prevede la sanzione amministrativa di € 1.032,00