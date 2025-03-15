CATANIA. PROVA A RUBARE LA BICI ELETTRICA DI UN RIDER DOPO UNA CONSEGNA, 23ENNE DENUNCIATA

E’ stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, una 23enne catanese ritenuta resp...

E’ stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, una 23enne catanese ritenuta responsabile di tentato furto.

L’intervento dei militari è avvenuto intorno alle 20.30 nei pressi di via Bicocca, in seguito a una richiesta giunta alla Centrale Operativa da parte di alcuni passanti, che segnalavano una presunta aggressione in corso.

L’equipaggio del Nucleo Radiomobile, già presente in zona per i consueti controlli preventivi, ha raggiunto tempestivamente il luogo segnalato, riuscendo a intercettare una giovane che stava tentando di allontanarsi a piedi. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a bloccarla e a metterla in sicurezza.

Solo in quel momento, dopo aver raccolto le prime testimonianze, i militari hanno ricostruito quanto accaduto poco prima. La 23enne aveva infatti tentato di rubare la bicicletta elettrica di un “rider” 25enne di origini asiatiche, che si era recato in quel palazzo per consegnare alcune pizze a un cliente.

Il giovane, dopo aver parcheggiato la bicicletta elettrica nell’androne condominiale e averla assicurata con una catena antifurto alla ruota posteriore, al suo ritorno aveva sorpreso la donna mentre cercava di sottrargli il mezzo. Nel tentativo di impedirle il furto, l’aveva afferrata, ma lei, vistasi scoperta, si era rapidamente divincolata ed era fuggita a piedi.

Grazie all’intervento tempestivo dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile, la fuga della giovane è stata interrotta e la stessa è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.