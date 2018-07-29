CATANIA: PULLMAN PARTE LASCIANDO A TERRA TRE DONNE AFRICANE

Tre donne di colore stavano sistemando i bagagli nella stiva del pullman quando l'autista ha chiuso il portellone e la bussola ed è partito, lasciandole a terra. Inutili le proteste di un uomo di colo...

Tre donne di colore stavano sistemando i bagagli nella stiva del pullman quando l'autista ha chiuso il portellone e la bussola ed è partito, lasciandole a terra. Inutili le proteste di un uomo di colore che era salito sul mezzo per mostrare al conducente i biglietti acquistati anche per le tre donne e di un dipendente che ha cercato di attirare l'attenzione del collega battendo la mano sul finestrino. E' accaduto stamani nel piazzale dei pullman di Catania, il mezzo era diretto a Taormina. L'azienda Etna trasporti esclude che si sia trattato di un gesto di razzismo da parte dell'autista, "anche perché - dice il direttore Mario Nicosia - nel pullman c'era già persone straniere e se l'autista fosse stato razzista non avrebbe fatto salire nemmeno loro". Ma alcuni testimoni smentiscono al versione aziendale, anche perché il pullman sarebbe partito con diversi posti vuoti; tra i testimoni anche il collega del conducente.

(ANSA)