CATANIA, PUNTA LA PISTOLA IN FACCIA ALL’AGENTE IMMOBILIARE CHE CHIEDE IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA: ENTRAMBI INDAGATI

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà un signore anziano per minaccia aggravata e ciò in quanto ha puntato una pistola giocattolo priva di tappo rosso nei confronti della vittima alla quale non voleva restituire un suo documento, nello specifico una fattura fiscale.

I fatti traggono origine da una transazione immobiliare in cui la vittima, immobiliarista, aveva rilasciato all’anziano uomo la fattura e, a fronte di ciò, detto soggetto si rifiutava di corrispondergli l’importo IVA; ne scaturiva una discussione animata, presso l’abitazione dell’anziano uomo, al culmine della quale quest’ultimo ha minacciato il suindicato mediatore immobiliare di andare via da casa sua sotto la minaccia della citata arma. Di contro, la vittima è riuscita a disarmarlo sottraendogli la pistola, per poi fuggire via, e recarsi presso il Commissariato Borgo Ognina dove ha sporto denuncia consegnando detta pistola.

A seguito di immediata attività investigativa scaturita anche dalla contro querela sporta da detto anziano nella medesima giornata, è emerso che il mediatore avrebbe condotto l’incarico di mediazione immobiliare apponendo una firma falsa sull’accettazione di proposta di affitto.

Nei fatti, è accaduto che l’anziano uomo, grazie al suindicato mediatore mobiliare e senza formale incarico, ha affittato un suo appartamento e, a questo punto, per garantirsi la parcella l’immobiliarista avrebbe firmato al suo posto e, per questo motivo, è stato anche lui indagato in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona.