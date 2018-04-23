CATANIA: Pusher arrestato in Corso delle Province

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un catanese di 26 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di so...

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un catanese di 26 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini della Squadra Lupi a perquisirgli l’abitazione rivenendo e sequestrando:

- kg. 1,3 di marijuana, 29 grammi di hashish, 555 grammi di ecstasy, 21 grammi di anfetamina - speed e 209 grammi di Ketamina, sostanze incluse nella lista dei farmaci proibiti;

- materiale per il dosaggio ed il confezionamento dello stupefacente;

- somma in contante di € 1.300, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.