CATANIA. PUSHER ITINERANTE ARRESTATO DAI “LUPI

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 26 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo...

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un catanese di 26 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività info investigativa svolta senza soluzione di continuità dai militari in materia di spaccio di sostanze stupefacenti aveva consentito di apprendere come un giovanotto abitante nel quartiere San Cristoforo, dopo aver ricevuto l’ordinazione telefonica da parte del cliente di turno, utilizzando autovetture o motocicli presi a noleggio, si spostava in diversi punti del capoluogo etneo per effettuare la consegna.

I carabinieri, organizzato un servizio di pedinamento, hanno deciso di bloccarlo all’angolo tra le vie Regina Bianca e Principe Nicola, mentre questi era alla guida di una Fiat Stilo, ovviamente, noleggiata. L’eccessivo nervosismo mostrato dal fermato, nonché il forte odore tipico della marijuana che fuoriusciva dall’abitacolo dell’autovettura, ha spinto gli operanti ad effettuare una perquisizione veicolare, grazie al quale sono state rinvenuti circa 42 grammi di marijuana, occultata sotto il cruscotto lato passeggero, e personale che ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultati dentro gli slip indossati, 7 grammi di cocaina, nonché 130 euro in contanti conservati all’interno di un marsupio.

Durante la successiva visita eseguita nell’abitazione del giovane pusher, questi ha consegnato spontaneamente ai militari altri 3 grammi di marijuana che nascondeva all’interno di un barattolo riposto su di una mensola in cucina.

L’analisi chimica delle sostanze stupefacenti sequestrate, ha stabilito che dalla cocaina si sarebbero potute ricavare circa 30 dosi, mentre dalla marijuana, classificata come “amnesia haze”, circa 300.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.