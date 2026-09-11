Catania, pusher sorpreso a spacciare in diretta dalle telecamere: arrestato 40enne

La Polizia di Stato ha arrestato un pusher gambiano che, nei giorni scorsi, è stato sorpreso a spacciare, in diretta, grazie alla visione delle immagini delle videocamere di sicurezza collegate alla Sala Operativa della Questura.

Durante le fasi di monitoraggio delle immagini, i poliziotti della Sala Operativa hanno notato l’uomo, in piena attività, proprio nell’esatto momento in cui consegnava una dose di stupefacente al suo cliente, in via Pistone, sotto ad un’impalcatura.

Il pusher gambiano è stato riconosciuto perché già noto alle forze di Polizia per precedenti dello stesso tipo. Nella scena ripresa dalle video camere, l’uomo tirava fuori qualcosa da sotto l’impalcatura, spostando una tavola in legno del ponteggio, la arrotolava in un foglio di alluminio e la consegnava ai passanti che, di volta in volta, gli si avvicinavano.

Per bloccare la presunta attività di spaccio in corso, sono state subito allertate le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno coordinato l’intervento in modo da evitare una possibile fuga del pusher. Pertanto, i poliziotti hanno chiuso le vie limitrofe in modo da cinturare la zona interessata e, dopo averlo individuato, hanno bloccato e sottoposto a controllo l’uomo. Quest’ultimo aveva nella sua disponibilità un panetto di hashish di circa 82 grammi, dal quale staccava le singole dosi per confezionarle, nonché 9 grammi di marijuana e denaro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

La droga è stata sequestrata e il 40enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, il pusher è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.