Catania, quad lanciati sulla battigia tra famiglie e bambini: scattano sequestri e maxi multe

La Polizia ha intensificato i controlli lungo i 30 chilometri di litorale tra Playa, Scogliera e Capomulini: controllati oltre 50 cittadini e 42 natanti, diverse le irregolarità accertate.

Sono state giornate di controlli intensi eseguiti dalla Polizia di Stato lungo i 30 chilometri di fascia costiera catanese, nell’ambito delle attività disposte, anche quest’anno, dalla Questura di Catania con lo scopo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti in mare.

I poliziotti specializzati dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a bordo delle moto d’acqua, hanno eseguito un pattugliamento dinamico dell’intero litorale, dalla Playa fino a Capomulini, passando dalla Scogliera.

I poliziotti hanno posto l’attenzione sulle zone dove è maggiore la presenza di imbarcazioni lungo la costa, soprattutto durante i weekend.

A seguito delle verifiche degli ultimi giorni sono state identificate oltre 50 persone e sono stati controllati 42 natanti, riscontrando alcune condotte irregolari da parte dei conducenti delle imbarcazioni. Ciò ha determinato la contestazione di sanzioni amministrative per l’inosservanza dei relativi obblighi di legge.

Tra le infrazioni ricorrenti la navigazione pericolosa sotto costa, condotta che espone a serissimi pericoli la vita dei bagnanti e degli apneisti dediti alla pesca sportiva. Al riguardo sono stati sanzionati due conducenti di moto d’acqua, uno per guida pericolosa sotto costa ed all’interno dell’Area Marina Protetta di Acitrezza, l’altro per evoluzioni pericolose a pochi metri dalla battigia. I poliziotti hanno anche verificato le carenti dotazioni di bordo di alcuni natanti e, pertanto, i comandanti delle unità sono stati sanzionati.

Nella zona della Playa gli agenti hanno intercettato un uomo che, a bordo di un quad stava transitando sulla spiaggia. Il soggetto è stato fermato, sottoposto a controllo e sanzionato poiché il veicolo non era immatricolato.

Inoltre, grazie alla segnalazione di un bagnante, sono stati individuati due pregiudicati a bordo di due quad, i quali, non curanti della presenza di diverse famiglie, transitavano sulla battigia. I veicoli, peraltro, non erano targati e non erano mai stati immatricolati in Italia. Pertanto, entrambi i mezzi sono stati sequestrati ai fini della confisca. Le sanzioni contestate a questi ultimi ammontano a quasi 5.000 euro.

I controlli delle “volanti del mare” proseguiranno nelle prossime settimane, assicurando la presenza costante della Polizia di Stato, quale presidio di sicurezza per i bagnanti.

La presenza delle moto d’acqua ha catturato l’attenzione di tanti bambini che, in più occasioni, accompagnati dai loro genitori, hanno chiesto ai poliziotti una foto ricordo.