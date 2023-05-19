CATANIA. QUARTIERE NESIMA: ARRESTATO UN CATANESE E SANZIONI CONTRO VENDITORI ABUSIVI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dalla Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del terr...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dalla Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione generale dei reati e al contrasto dell’illegalità diffusa.

Nell’ambito di queste attività, i militari hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza un 47enne catanese, pregiudicato, già agli arresti domiciliari, poiché destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver ripetutamente violato le prescrizioni previste dalla misura restrittiva a cui era già sottoposto.

Per quanto riguarda, invece, l’azione di contrasto all’abusivismo commerciale, sono state controllate diverse rivendite ambulanti e comminate sanzioni pecuniarie per circa €. 8.000,00. Nello specifico, è stata contestata la violazione per occupazione del suolo pubblico, con il contestuale sequestro di circa 90 Kg di prodotti ortofrutticoli e 15 Kg di prodotti ittici, nei confronti di tre dei predetti esercizi pubblici, che svolgevano attività professionale in assenza dei requisiti previsti.

In tale contesto operativo, i Carabinieri hanno altresì svolto controlli alla circolazione stradale, che hanno consentito di identificare una trentina di persone e di sottoporre ad accertamenti una ventina di veicoli, con l’elevazione di 3 sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. (mancata copertura assicurativa, e guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica, e il sequestro amministrativo di un veicolo.