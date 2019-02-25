La Polizia di Stato ha arrestato VADALA’ Salvatore, (cl.1988) pregiudicato, e DISTEFANO Daniele, (cl.1998), responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza s...

La Polizia di Stato ha arrestato VADALA’ Salvatore, (cl.1988) pregiudicato, e DISTEFANO Daniele, (cl.1998), responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

CATANIA: QUATTRO ARRESTI PER DROGA

Nella tarda serata di ieri, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel popolare quartiere San Cristoforo, personale della Squadra Mobile ha predisposto un mirato servizio di osservazione, al fine di attenzionare l’incrocio tra via delle Calcare e la via Piombai, interessate da un continuo andirivieni di autovetture e ciclomotori.

Nel corso della suddetta attività, gli agenti avevano modo di notare un giovane, successivamente identificato per DISTEFANO Daniele, consegnare, con circospezione, un involucro di colore rosa ad un occasionale cliente giunto a bordo di scooter. Si aveva modo di rilevare anche la presenza di un secondo giovane, riconosciuto per VADALA’ Salvatore, con funzione di vedetta, percorrere appiedato via Delle Calcare e via Piombai in modo da segnalare l’eventuale arrivo delle Forze di Polizia. Cristallizzata la situazione, entravano in azione gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, la cui presenza veniva immediatamente individuata dalla vedetta che allertava il complice DISTEFANO, impegnato in quel momento a cedere sostanza stupefacente. DISTEFANO, istintivamente tentava di allontanarsi disfacendosi di 3 involucri, prontamente recuperati, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 8. Grammi.

VADALA’ Salvatore, sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di una somma di denaro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. La perquisizione personale eseguita nei confronti dell’acquirente, consentiva di rinvenire e sequestrare un involucro, con analogo confezionamento, contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 2 grammi. Alla luce di quanto sopra, VADALA’ e DISTEFANO sono stati dichiarati in arresto e posti a disposizione dell’A.G.

Lo scorso sabato, la Polizia di Stato ha arrestato PLATANIA Giuseppe (classe 1995), per il reato di detenzione al fine di spaccio di cocaina.

Intorno alle ore 18:00, l’uomo è stato fermato per un controllo di polizia da operatori di una Volante mentre, a bordo della propria autovettura, transitava per una via ubicata nel rione San Berillo Nuovo.

Il Platania durante le fasi del controllo è apparso agli agenti ingiustificatamente inquieto, pertanto, gli operatori hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’auto oltre che a quella personale.

La perquisizione ha dato esito positivo, infatti, sotto i tappetini della vettura sono stati rinvenuti due involucri contenenti cocaina, poi quantificata 26 grammi lordi complessivi.

Avvisato il P.M. di turno, il Platania già con pregiudizi in materia di stupefacenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

Ieri sera, la Polizia di Stato ha arrestato ROMEO Paolo (classe 1998), per il reato di spaccio di cocaina.

Intorno alle ore 17:00, agenti di una Volante mentre transitavano per via Trentino Alto Adige, nel rione San Berillo Nuovo, hanno notato un individuo sotto la finestra di

un’abitazione, confabulare con qualcuno che si trovava in casa.

I poliziotti che osservavano con attenzione quello che stava accadendo, hanno visto un braccio fuoruscire dalla finestra della casa per prelevare una banconota da venti euro e, al prelievo del denaro conseguiva la consegna di un qualcosa di piccole dimensioni.

A questo punto, gli operatori sono subito intervenuti fermando l’acquirente, al quale gli è stata rinvenuta, ancora in mano, una mini-dose di cocaina avvolta in carta stagnola .

Con non poche difficoltà, altri agenti giunti in ausilio alla Volante sono riusciti ad entrare nell’abitazione del Romeo, che conscio del controllo su strada effettuato sull’acquirente aveva fatto in tempo a sbarazzarsi della droga attivando lo sciacquone.

I poliziotti sono riusciti a rinvenire solo una modica quantità di marijuana ed altra sostanza erbacea che galleggiava ancora nel water, mentre, il ROMEO già pregiudicato per reati specifici in materia di stupefacenti è stato dichiarato in arresto e, su disposizioni dell’A.G. di turno, rimesso in libertà.