CATANIA: QUESTA SERA LA “NOTTE BIANCA” CON INGRESSO A UN EURO NEI MUSEI COMUNALI

Sabato 14 dicembre, dalle ore 18,00 alle ore 23.00, lungo le vie del centro storico fino a Piazza Federico di Svevia, si svolgerà la “Notte Bianca”, su iniziativa della VII Commissione Consiliare Perm...

A cura di Redazione Redazione
14 dicembre 2024 12:14
Sabato 14 dicembre, dalle ore 18,00 alle ore 23.00, lungo le vie del centro storico fino a Piazza Federico di Svevia, si svolgerà la “Notte Bianca”, su iniziativa della VII Commissione Consiliare Permanente – Cultura, nell’ambito delle manifestazioni  natalizie promosse dal consiglio comunale di Catania.

I mercatini natalizi e i musei comunali di Castello Ursino in piazza Federico di Svevia,  Vincenzo Bellini  di piazza San Francesco d’Assisi e l’Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro, rimarranno aperti fino alle ore 23,00, con ingresso simbolico a un euro.

Nella stessa serata l’Amministrazione Comunale, anche allo scopo di animare la “Notte Bianca”, ha previsto lo svolgimento di diversi eventi musicali e di intrattenimento artistico per le vie del centro cittadino.

