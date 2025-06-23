CATANIA, RAGAZZA FERITA ALL’OCCHIO DA UN COLPO IN CASA: A SPARARE È STATO IL FIDANZATO MINORENNE

Nel pomeriggio di venerdì 20 giugno, nel rione Nesima di Catania, una giovane donna è stata attinta al volto da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno della propria abitazione.La vitti...

Nel pomeriggio di venerdì 20 giugno, nel rione Nesima di Catania, una giovane donna è stata attinta al volto da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno della propria abitazione.

La vittima, trasportata in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’occhio sinistro.

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa e della Stazione di Catania Nesima hanno avviato nell’immediatezza un’articolata attività investigativa, successivamente coordinata da questa Procura della Repubblica per i Minorenni.

Il rinvenimento dell’ogiva estratta dall’occhio della ragazza, i sopralluoghi e il ritrovamento di tracce ematiche hanno consentito di ricostruire che l’esplosione del colpo sia avvenuta all’interno dell’abitazione, occupata abusivamente, dove la giovane maggiorenne si era da poco trasferita per convivere con il fidanzato minorenne.

Diversamente dalle versioni fornite nell’immediatezza, entrambi i protagonisti della vicenda hanno riferito agli investigatori che il colpo è stato esploso accidentalmente dal minorenne mentre maneggiava un’arma giocattolo modificata, colpendo al volto la fidanzata.

Tali dichiarazioni sono al vaglio degli investigatori, attualmente impegnati anche nella ricerca dell’arma.

Il minore, già noto all’Ufficio per il pregiudicante contesto socio-familiare di provenienza e per dispersione scolastica, era già affidato al Servizio Sociale di Catania per l’attuazione di un progetto educativo a suo favore, nell’ambito di un procedimento civile per la decadenza della responsabilità genitoriale.