CATANIA, RAID PUNITIVO PER COMMENTO A FOTO SU TIKTOK: DENUNCIATE MADRE E FIGLIE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato quattro donne catanesi, la madre e le tre figlie (47, 28, 26 e 24 anni), poiché ritenute responsabili di lesioni personali...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato quattro donne catanesi, la madre e le tre figlie (47, 28, 26 e 24 anni), poiché ritenute responsabili di lesioni personali e danneggiamento in concorso.

Sembra che la spedizione punitiva sia stata organizzata per dei commenti poco gradevoli, espressi dalla vittima del raid, una 39enne abitante al Villaggio Sant’Agata, su di una foto postata da una delle ragazze sul noto social network.

Le donne, armate di mazza da baseball, sono partite dal quartiere Librino per raggiungere l’abitazione della “impertinente” dove, dopo averle danneggiato a colpi di mazza l'autovettura parcheggiata dinanzi l’immobile, hanno iniziato una fitta sassaiola contro la veranda della poveretta la quale, scesa in strada insieme alla madre, è stata anche picchiata.

L’azione violenta è stata interrotta dalle pattuglie del radiomobile che, grazie ad una telefonata pervenuta al 112 NUE, sono immediatamente intervenute sul posto bloccando le assalitrici ed evitando ben più gravi conseguenze.

Alle quattro donne sono state inoltre contestate le violazioni delle norme emanate per il contenimento della diffusione del coronavirus.