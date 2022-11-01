CATANIA. RAPINA A MANO ARMATA IN UNA FARMACIA, 44ENNE ARRESTATO

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania – Squadra Lupi hanno arrestato un 44enne catanese pregiudicato per “rapina aggravata” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.Al riguardo, i militari dell’...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania – Squadra Lupi hanno arrestato un 44enne catanese pregiudicato per “rapina aggravata” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

Al riguardo, i militari dell’Arma sono stati allertati da una chiamata pervenuta al 112 “N.U.E”, in cui veniva denunciata una rapina appena compiuta ai danni di una farmacia in zona Porto. In particolare, il titolare dell’attività commerciale aveva riferito che un soggetto, di cui era in grado di fornire una dettagliata descrizione, sotto minaccia di un coltello serramanico, si era fatto consegnare l’incasso della giornata della giornata, scappando a piedi.

Nella circostanza i Carabinieri, dopo essere tempestivamente giunti in loco e aver ricostruito i fatti, hanno riconosciuto lo stesso modus operandi di una rapina precedentemente commessa lo scorso mese di novembre, sempre ai danni di una farmacia. In quel caso, il malvivente era stato rintracciato mentre stava cercando di far perdere le proprie tracce, salendo a bordo di un autobus in direzione periferia della città.

È stato quindi immediatamente predisposto un articolato dispositivo di ricerca, composto dalle numerose pattuglie dell’Arma in strada e coordinato dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale, che ha pertanto rivolto l’attenzione al capolinea a alle fermate degli autobus presenti nell’area interessata.

Tale spunto investigativo si è rivelato vincente, poiché i militari del Nucleo Investigativo di Catania – squadra Lupi, nel passare al setaccio tutti i pullman in stazionamento nel Piazzale Borsellino, sono riusciti a scovare il rapinatore sul mezzo pubblico che conduce a Librino. Quest’ultimo, braccato dagli operanti, ha cercato vanamente fuggire, poiché ad attenderlo all’esterno dell’autobus c’erano i Carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo dopo una intensa colluttazione, a causa della sua violenta resistenza.

L’uomo, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso sia del coltello a serramanico, sia dei 250 € rubati nella farmacia.

Il pregiudicato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.