CATANIA: RAPINA AI DANNI DI UNA RIVENDITA DI TABACCHI: DUE ARRESTI

La Polizia di Stato ha tratto in arresto:DI BENEDETTO Giovanni Pasqualino (cl. 1996), pregiudicato;ROTONDO COCCO Lorenzo (cl. 2000),responsabili, in concorso tra loro e con altri due soggetti in corso...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto:

DI BENEDETTO Giovanni Pasqualino (cl. 1996), pregiudicato;

ROTONDO COCCO Lorenzo (cl. 2000),

responsabili, in concorso tra loro e con altri due soggetti in corso di identificazione, del reato di rapina aggravata ai danni di una rivendita di tabacchi, ubicata nel quartiere Borgo.

Alle ore 19.45 circa di ieri, 6 settembre, la locale Sala Operativa diramava nota radio di rapina in atto presso una rivendita di tabacchi, ad opera di quattro soggetti, giunti a bordo di due differenti motocicli, travisati con passamontagna di colore scuro e armati di pistola.

Invero, i predetti, sotto la minaccia di una pistola, costringevano il titolare dell’esercizio commerciale a farsi consegnare l’incasso e, contestualmente, sottraevano svariati pacchetti di sigarette posizionate sugli espositori.

In breve tempo, mentre alcune pattuglie della Squadra Mobile, Sezione Quarta – “Contrasto al Crimine Diffuso” si dirigevano verso il luogo in cui la rapina si stava consumando, altre si posizionavano sulle vie limitrofe, al fine di intercettare i rapinatori lungo le possibili vie di fuga. Proprio in una di queste vie, precisamente lungo la via Consolazione, in lontananza, gli agenti notavano due soggetti a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo di colore grigio che trasportavano un vistoso sacco nero posizionato sulla pedana del mezzo.

Intuendo che potesse trattarsi della refurtiva, il personale della Squadra Mobile decideva di fermarli e controllarli, ma i due soggetti, alla vista della pattuglia, si davano a precipitosa fuga. Il breve inseguimento, che si svolgeva per le vie del quartiere Borgo, si concludeva in via Cesare Vivante con il fermo dei fuggitivi.

Una volta bloccati, i due giovani, posti dinanzi all’evidenza dei fatti, ammettevano di essere gli autori della rapina ai tabacchi e che nel sacco in plastica era contenuta parte della refurtiva sottratta. Invero, si trattava di circa 140 pacchetti di sigarette di varie marche, per un valore stimato di circa 5.000 euro, nonché di svariati gratta e vinci e della somma di circa 500 euro prelevata dalla cassa, il tutto successivamente restituito al legittimo proprietario.

Contestualmente, le altre pattuglie intervenute in ausilio, rinvenivano lungo la via di fuga il passamontagna con due fori praticati all’altezza degli occhi, un paio di guanti ed una felpa di colore nero, utilizzati per l’irruzione all’interno della tabaccheria.

A seguito di quanto accaduto, DI BENEDETTO Giovanni Pasqualino e ROTONDO COCCO Lorenzo venivano dichiarati in stato di arresto per rapina aggravata in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale ed associati presso la casa circondariale di Catania – Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.

Sono in corso serrate indagini volte alla identificazione degli altri due correi.