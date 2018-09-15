CATANIA: RAPINA AL MARKET, TRE ARRESTI

La Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato Antonino Barbagallo (classe ’84) e gli incensurati Giuseppe Papale (classe ’98) e Giovanni Coppola (classe ’83) in flagranza di reato per rapina a...

La Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato Antonino Barbagallo (classe ’84) e gli incensurati Giuseppe Papale (classe ’98) e Giovanni Coppola (classe ’83) in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso.

L’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio, dettata anche dalla recrudescenza del fenomeno delle rapine e dei reati predatori in genere, in danno degli esercizi commerciali dell’area metropolitana catanese, ha consentito ai poliziotti del Commissariato di Nesima di non dare scampo a tre rapinatori catanesi catturati dopo aver consumato una rapina all’interno di un supermercato.

Nel corso della serata di ieri, subito dopo aver assaltato, armati e travisati con passamontagna il supermercato CRAI di via Pacinotti, i predetti malviventi sono stati intercettati e bloccati da una pattuglia della Squadra Investigativa del Commissariato di Nesima. I tre criminali erano a bordo di una smart, stretti sul sedile anteriore, con addosso le prove del crimine appena commesso, ovvero una pistola, scoperta poi essere a salve, i passamontagna utilizzati per il travisamento dinanzi ai dipendenti dell’esercizio commerciale, nonché la cassa porta monete contenente il bottino illecitamente conquistato.

Pertanto, per i predetti Barbagallo, Papale e Coppola si sono aperte le porte della Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, su disposizione del P.M. di turno, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Ulteriori accertamenti sono in corso al fine di acclarare eventuali ulteriori responsabilità in seno ai predetti malfattori poiché nella stessa serata sono state consumate, con lo stesso modus operandi, rapine in danno di altri supermercati.