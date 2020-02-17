CATANIA: RAPINA CENTRO SCOMMESSE ARMATO DI ASCIA, PRESO

https://youtu.be/PcVvYz7RsT0Su delega della locale Procura Distrettuale, nel pomeriggio dello scorso 13 febbraio, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura caut...

Su delega della locale Procura Distrettuale, nel pomeriggio dello scorso 13 febbraio, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 12 febbraio dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti del catanese Salvatore Franceschini (classe 1990), per rapina aggravata in pregiudizio di un centro scommesse di Catania.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti dell’attività di indagine, coordinata dalla locale Procura e condotta dalla Squadra Mobile – Squadra Antirapine che ha acquisito gravi elementi indiziari nei confronti del giovane, ritenuto responsabile di rapina aggravata perpetrata lo scorso 5 dicembre 2019, con modalità particolarmente violente.

La preliminare attività d’indagine, incentrata sull’analisi dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, oltre alla preziosa collaborazione delle vittime, ha consentito di orientare gli accertamenti da parte della Polizia Giudiziaria che ha ricostruito la dinamica dell’evento delittuoso, circoscrivendo il novero dei possibili autori del reato.

Il quadro indiziario è stato corroborato dalla successiva perquisizione domiciliare nei confronti dell’indagato, ad esito della quale sono stati rinvenuti un paio di scarpe ed un pantalone del tutto compatibili per marca, colore e modello con quelli indossati dall’autore della rapina.