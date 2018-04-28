CATANIA: Rapina e reati in materia di armi, arrestato

Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto: MANNINO Matteo, (cl.1963), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in 16.4.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cassino – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 3, per i reati di rapina, danneggiamento aggravato e reati in materia di armi, in concorso; COSENZA Salvatore, (cl.1993), pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 27.1.2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, per i reati di rapina aggravata e lesioni personali.