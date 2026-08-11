Catania, rapina in farmacia con un taglierino: identificato e arrestato un 40enne

Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura custodiale, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di un soggetto, ritenuto responsabile di rapina aggravata.

L’uomo, con diversi precedenti penali, il 26 aprile scorso era all’interno di una farmacia di San Giovanni Galermo e dopo aver minacciato con un taglierino due dipendenti, si era impossessato della somma di 900 euro, prelevandola dal registratore di cassa.

Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile, al termine di un laborioso esame delle videoriprese dell’esercizio e di alcune attività commerciali limitrofe – che ha permesso di ricostruire la dinamica dell’evento – sono riusciti ad individuare la vettura e poi ad identificarlo, nonostante al momento della rapina fosse travisato con un vistoso cappello.

I gravi indizi raccolti a carico del quarantenne hanno così permesso all’Ufficio di formulare la richiesta della misura cautelare poi concessa dal Gip ed eseguita dalla polizia giudiziaria operante.