CATANIA. RAPINANO UN ANZIANO IN UN PARCO, LADRI SENZA SCRUPOLI ARRESTATI IN FLAGRANZA DALLA POLIZIA

Hanno preso di mira un anziano catanese per derubarlo all’interno di un parco cittadino. I ladri, però, non hanno avuto vita facile perché sono stati immediatamente fermati dalla Polizia di Stato.

Entrambi catanesi, i due uomini di 49 e 56 anni sono stati arrestati dai Falchi della squadra Mobile, impegnati nelle costanti attività di controllo e osservazione, svolte anche nei parchi e nei giardini della città, in particolar modo nei luoghi dove, in passato, sono state segnalate diverse rapine ai danni di persone anziane.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti sono stati i movimenti particolarmente sospetti dei ladri che, guardandosi intorno, cercavano di raggiungere velocemente l’uscita del parco. I due, però, non hanno fatto in tempo a fuggire perché sono stati bloccati dagli agenti che hanno provveduto a identificarli e a controllarli, scorgendo, nel frattempo, l’anziano che, pochi istanti prima, era stato rapinato.

I due ladri senza scrupoli lo avevano individuato e, dopo aver provato ad immobilizzarlo, lo avevano derubato del cellulare, di un pacchetto di sigarette, di monete e banconote per una somma complessiva di 65 euro. Quanto sottratto alla vittima è stato ritrovato durante la perquisizione dei due catanesi.

Le ulteriori verifiche hanno rivelato che il 49enne risultava destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso a giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione.

Dopo le formalità di rito, sentito il PM, i due ladri sono stati condotti nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nei giorni scorsi, ha convalidato l’arresto di entrambi.