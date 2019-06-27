CATANIA, RAPINATA MENTRE FA BANCOMAT

La Polizia di Stato ha arrestato GIAGGERI Giuseppe (cl. 1982), responsabile del reato di rapina aggravata.Nella serata di ieri, intorno alle 19.15,la locale Centrale Operativa diramava nota radio di r...

La Polizia di Stato ha arrestato GIAGGERI Giuseppe (cl. 1982), responsabile del reato di rapina aggravata.

Nella serata di ieri, intorno alle 19.15,la locale Centrale Operativa diramava nota radio di rapina consumata ai danni di una donna che aveva prelevato del denaro contante dallo sportello bancomat di un istituto di credito situato al viale Mario Rapisardi.

La nota, inoltre, forniva le descrizioni dettagliate, in ordine all’abbigliamento indossato ed alle caratteristiche fisiche del malvivente che, dopo la rapina, si era allontanato a piedi per le vie limitrofe.

Nell’immediatezza, personale dei Falchi – seguendo un preciso e mirato piano di controllo del territorio – cinturava l’area circostante la banca, al fine di chiudere le possibili vie di fuga all’autore del reato e contestualmente contattava la vittima, ancora profondamente scossa per quanto accaduto. In particolare, la donna riferiva agli agenti che un uomo, di corporatura esile e di carnagione scura, dopo averla aggredita fisicamente, le aveva sottratto il denaro poco prima prelevato in banca.

Nel frattempo, le ricerche del soggetto continuavano senza soluzione di continuità e – qualche minuto dopo – il predetto veniva intercettato in una via limitrofa mentre tentava di nascondersi tra i veicoli in sosta.

Riconosciuto per l’abbigliamento, oltre che per l’atteggiamento sospetto, l’uomo veniva fermato e sottoposto a perquisizione personale ad esito della quale veniva rinvenuto il denaro, per un importo pari a quello sottratto alla vittima. Nel prosieguo dell’attività d’indagine, il personale della Squadra Mobile acquisiva anche le immagini registrate dai sistemi di sorveglianza presenti nelle vie adiacenti la banca, dalla cui analisi era possibile notare la fuga dell’uomo fermato e della vittima che tentava invano di inseguirlo.

Negli uffici di polizia veniva restituito il maltolto alla vittima la quale ha ringraziato la Polizia di Stato per la tempestività e l’efficacia dell’operato.

Espletate la formalità di rito, GIAGGERI Giuseppe è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza, a disposizione dell’A.G. Catania.